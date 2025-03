ROME (ANP/RTR/AFP) - Paus Franciscus mag zondag het ziekenhuis verlaten en terugkeren naar het Vaticaan, zeiden zijn artsen zaterdag. Hij zal na thuiskomst wel nog zeker twee maanden rust moeten houden.

De 88-jarige paus werd op 14 februari in het ziekenhuis opgenomen met een ernstige luchtweginfectie, waarvoor voortdurende behandeling nodig was. Zijn toestand was enige tijd kritiek. Twee weken geleden zeiden zijn artsen dat hij niet langer in direct gevaar was.