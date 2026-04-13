Paus na kritiek Trump: blijf me uitspreken voor vrede

ALGIERS (ANP/AFP/RTR) - De paus is ondanks kritiek van de Amerikaanse president Donald Trump van plan zich te blijven uitspreken tegen oorlog. Dat verklaarde Leo tijdens zijn vlucht naar Algerije. Hij is de eerste paus die dat land bezoekt en begint daar aan een rondreis van anderhalve week door Afrikaanse landen.

Leo reageerde op een tirade van zijn landgenoot Trump op diens platform Truth Social. "Ik wil geen paus die het oké vindt dat Iran kernwapens heeft. Ik wil geen paus die het verschrikkelijk vindt dat Amerika Venezuela heeft aangevallen", somde de president daar op. "En ik wil geen paus die de president van de VS bekritiseert, omdat ik precies doe waarvoor ik ben gekozen."

De paus maakte vervolgens duidelijk dat hij geen behoefte heeft aan een debat met Trump, maar dat hij ook geen plannen heeft zijn vredesboodschap te veranderen. "Er lijden te veel mensen in de wereld. Er vallen te veel onschuldige slachtoffers. En ik denk dat iemand moet opstaan en zeggen dat het anders kan."