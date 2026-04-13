Uitvaart Sonja Barend in besloten kring

HILVERSUM (ANP) - De uitvaart van de zaterdag overleden Sonja Barend vindt in besloten kring plaats. Dat meldt omroep BNNVARA aan het ANP. De plaats en datum van de uitvaart zijn niet bekend.

De omroep maakte zondag namens Barends familie bekend dat de 'koningin van de talkshow' een dag eerder op 86-jarige leeftijd was overleden. Barend werkte vanaf de jaren zeventig tot 2005 bij de VARA en werd een van de bekendste presentatoren van het land.

Het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid meldde zondag dat het woensdag een condoleanceregister opent voor de overleden presentatrice. In de hal van het media-instituut in Hilversum wordt een herdenkingshoek ingericht.