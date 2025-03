ROME/VATICAANSTAD (ANP/AFP/RTR) - De 88-jarige paus Franciscus heeft voor zijn vertrek uit het Gemelli-ziekenhuis vanaf een balkon publiek begroet. Het is voor het eerst sinds 14 februari toen hij in behandeling ging voor ernstige luchtweginfecties dat hij in het openbaar verschenen is.

De paus gaat zondag terug naar huis maar voor zijn herstel zal hij nog zeker twee maanden rust moeten hebben.