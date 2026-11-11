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Paus spreekt jongeren toe over geld en sociale media

Samenleving
door anp
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BUENOS AIRES (ANP/RTR) - Tijdens een wake in Buenos Aires heeft paus Leo XIV jongeren gewaarschuwd voor sociale media en obsessie met geld. Hij nodigde ze uit om zich tot God te keren in plaats van zich te laten meeslepen door deze hedendaagse "idolen". Een miljoen mensen kwamen op de wake in het centrum van de Argentijnse hoofdstad af.
"Er duiken idolen op die onze aanbidding eisen: succes tegen elke prijs, geld, een obsessie met het uiterlijk, populariteit of het ongeremde najagen van genot", zei de paus tijdens een avondwake voor jongeren. Ook vond hij het jammer dat sommige jongeren "zo ver gaan dat ze liegen, anderen verraden of vernederen op sociale media".
Woensdag reist paus Leo XIV door naar Peru, het land waar hij ruim twintig jaar woonde en werkte als missionaris en bisschop. In de Peruaanse stad Callao, die tegen hoofdstad Lima aanligt, is inmiddels een standbeeld van de paus van 14 meter hoog gebouwd.
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