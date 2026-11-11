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Amsterdam trekt 6 miljoen uit voor aanpak drugsoverlast

Samenleving
door anp
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AMSTERDAM (ANP) - Amsterdam trekt 6 miljoen euro uit om de toenemende drugsoverlast op straat aan te pakken. Het college zet in op meer opvang en zorg, extra schoonmaak en een hardere aanpak van overlastgevende veelplegers, schrijft het aan de gemeenteraad.
De aanpak richt zich vooral op de Oosterparkbuurt en de H-buurt in Zuidoost. Daar staat de leefbaarheid volgens het college sterk onder druk. In de eerste helft van dit jaar registreerde de politie 1710 meldingen van drank- en drugsoverlast, tegen 1363 een jaar eerder.
Deze winter zijn er 274 extra plekken in de winteropvang en de winterkouderegeling. Daarnaast komen er 37 nachtopvangplekken met gebruikersruimten voor verslaafde daklozen. Zij mijden vaak de reguliere winteropvang omdat drugsgebruik daar verboden is.
Het college onderzoekt ook of vanaf april 250 permanente plekken voor kortdurende opvang beschikbaar kunnen komen, aangevuld met vijftig herstel- en stabilisatieplekken.
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