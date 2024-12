Paus spreekt met Palestijnse president Mahmoud Abbas

VATICAANSTAD (ANP/RTR) - Paus Franciscus heeft in het Vaticaan gesproken met de president van de Palestijnse Autoriteit, Mahmoud Abbas. Abbas brengt een kort bezoek aan Rome. Hij spreekt vrijdag de Italiaanse president Sergio Mattarella en de premier, Giorgia Meloni. Het Vaticaan heeft niets losgelaten over de inhoud van het gesprek.

Abbas dankte de paus voor diens stellingname dat er "in Palestina een rechtvaardige vrede moet komen op basis van de tweestatenoplossing". Abbas sprak ook met topfunctionarissen van het Vaticaan "over de heel ernstige humanitaire toestand" in de Gazastrook.

De paus, die geestelijk leider is van naar schatting 1,4 miljard rooms-katholieken, is doorgaans terughoudend met meningen over politieke conflicten. Hij heeft zich de laatste tijd wel kritisch uitgelaten over de Israëlische aanvallen op de Gazastrook. In november zei hij te menen dat "de wereldgemeenschap zich moet afvragen of de militaire aanvallen op de Palestijnen geen volkerenmoord is".

Vrijdag ontvangt de paus de Libanese premier Najib Mikati.