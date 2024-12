ECB verlaagt rente in eurozone om economie te steunen

FRANKFURT (ANP) - De Europese Centrale Bank (ECB) heeft het belangrijkste rentetarief in de eurozone opnieuw verlaagd. De beleidsbepalers van de centrale bank in Frankfurt besloten om de leenkosten conform verwachting met een kwart procentpunt te verlagen. Met de lagere rente wil de ECB de kwakkelende economie van het eurogebied ondersteunen. De centrale bank heeft de rente dit jaar in vier stappen van een kwart procentpunt teruggebracht van een recordniveau van 4 procent naar het huidige tarief van 3 procent.

Een lagere rente maakt het voor banken goedkoper om geld te lenen bij de centrale bank. De banken kunnen de rente voor het geld dat zij uitlenen aan consumenten, bedrijven en overheden daardoor verlagen. Die gaan daardoor mogelijk meer uitgeven en investeren. Ook de hypotheekrentes zullen dalen. Sparen levert daarentegen minder op.