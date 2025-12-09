Paus zegt Zelensky dat hij hoopt op duurzame vrede in Oekraïne

ROME/VATICAANSTAD (ANP) - Paus Leo XIV hoopt dat de gesprekken over een einde aan de oorlog in Oekraïne leiden tot een duurzame vrede. Dat heeft hij volgens het Vaticaan tegen president Volodymyr Zelensky gezegd tijdens een audiëntie in de residentie van de paus, Castel Gandolfo. Zelensky is in Rome als onderdeel van een reeks gesprekken in Europa.

Zelensky en de paus hadden het volgens het Vaticaan onder meer over een einde aan de oorlog, de krijgsgevangenen en de terugkeer van Oekraïense kinderen die door Rusland zijn meegenomen. "Tijdens de warme gesprekken, die gericht waren op de oorlog in Oekraïne, heeft de Heilige Vader de noodzaak voor voortdurende dialoog benadrukt en zijn dringende wens uitgesproken dat de huidige diplomatieke initiatieven leiden tot een rechtvaardige en duurzame vrede", aldus het Vaticaan.

Zelensky is in Europa bezig met een reeks gesprekken. Hij probeert met een tegenvoorstel te komen voor het Amerikaanse vredesplan. De president spreekt later ook met de Italiaanse premier Giorgia Meloni.