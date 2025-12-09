ECONOMIE
Wat kinderen echt nodig hebben aan het ontbijt

gezondheid
door Gerard Driehuis
dinsdag, 09 december 2025 om 11:38
Hagelslag_chocolate_sprinkles
Kinderen eten het liefst (en het makkelijkst) zoet. Een goed kinderontbijt is minder zoet dan veel ouders denken en draait vooral om langzame energie, vezels en eiwitten. Daarmee blijft een kind langer verzadigd en kan het zich beter concentreren op school.
Waarom ontbijten belangrijk is
Gezondheidsexperts benadrukken dat kinderen idealiter elke dag ontbijten, al is het klassieke motto “belangrijkste maaltijd van de dag” vooral een oude reclameslogan van Kellogg’s. Wel zien voedingsrichtlijnen dat kinderen die ontbijten gemiddeld beter scoren op aandacht, schoolprestaties en aanwezigheid dan kinderen die hun ontbijt overslaan.
Belangrijk is wát er op tafel staat: een bord met snelle suikers (croissant met chocopasta, gesuikerde cornflakes, witte toast met jam) zorgt voor een korte piek in de bloedsuiker en daarna een dip, precies op het moment dat de lesdag begint. Kinder-voedingsdeskundigen waarschuwen dat wie de ochtend standaard zoet begint, de smaakvoorkeur van kinderen structureel richting suiker duwt.
Wat hoort er wél op het bord?
Voedingsrichtlijnen voor schoolkinderen adviseren dat een ontbijt ongeveer een derde van de dagelijkse voedingsstoffen mag leveren, met drie vaste bouwstenen: iets van volkoren graan, iets eiwit- en calciumrijks en groente of fruit. De Britse “better breakfast”-aanbevelingen noemen expliciet volkoren brood of muesli, melkproducten of alternatieven, plus minstens één portie
De Duitse kinderarts en voedingsmedicus Regina Ensenauer vat het scherp samen: “Am besten wäre, man würde gar nicht mit dem süßen Frühstück anfangen” – het beste is als je met het zoete ontbijt niet eens begint. In haar ogen ziet een ideaal kinderontbijt er eerder uit als muesli van volkoren granen met melk of yoghurt en fruit, of een snee volkorenbrood met kaas of notenpasta en wat komkommer of tomaat erbij.
Handig is om thuis een paar simpele vuistregels te hanteren:
  • Altijd iets van volkoren (brood, havermout, ongezoete muesli).​
  • Altijd iets eiwitrijks (melk, yoghurt, kaas, ei, ongezoete plantaardige varianten).​
  • Altijd groente of fruit, en zo min mogelijk toegevoegde suiker.​
Wie die basis legt, hoeft zich minder druk te maken over een incidentele chocoladecroissant in het weekend.

