Wanneer kun je een verjaarde factuur zonder problemen in de prullenbak gooien?

Je betaalt altijd braaf je rekeningen, maar wat als er ineens een vergeten factuur op de deurmat valt. Soms hoef je een onverwachte aanmaning helemaal niet te betalen en mag je hem gerust in de prullenbak mikken. De wet beschermt consumenten namelijk tegen bedrijven die jarenlang in slaapstand staan. Maar let op de valkuilen.

In Nederland geldt: ook schuldeisers hebben een houdbaarheidsdatum. Voor consumentenkoop is de verjaringstermijn slechts twee jaar. Denk hierbij aan kleding, elektronica, boodschappen en zelfs de energierekening. Stuurt een webshop pas in 2024 een herinnering voor iets dat je in 2021 hebt besteld? Dan zijn ze te laat. Als de betalingstermijn bijvoorbeeld op 1 december 2022 afliep, is de schuld op 2 december 2024 verjaard. Klaar.

Uitzonderingen

Maar er zijn uitzonderingen. Voor diensten en leningen geldt een langere termijn: vijf jaar. Dat geldt bijvoorbeeld voor je telefoonabonnement, verzekeringen, leningen, de tandarts en bijvoorbeeld je advocaat. Bij dit soort contracten mogen bedrijven dus langer aankloppen.

De grootste valkuil zit in het juridische woordje 'stuiten'. Daarmee wordt de verjaringstermijn opnieuw gestart. Dat kan op twee manieren:

– de schuldeiser stuurt een officiële aanmaning of dagvaarding;

– jij erkent de schuld, al is het maar per ongeluk.

En daar gaat het vaak fout. Zodra jij reageert met iets als “Ik heb nu geen geld, mag ik in termijnen betalen?” of “Klopt die rekening wel?”, erken je de schuld. De teller springt weer terug naar nul. De verjaring is gestuit, zelfs als je nog één dag verwijderd was van de deadline.

Niet direct reageren

De gouden regel is om bij een oude factuur nooit impulsief te reageren. Niet bellen, niet mailen, geen uitleg geven. Controleer eerst de data en check of er eerdere brieven zijn geweest.

Betaal je de late aanmaning en blijkt de schuld later verjaard? Pech. Een verjaarde schuld blijft een ‘natuurlijke verbintenis’: de schuld bestaat nog, alleen kan hij niet juridisch worden afgedwongen. Wie toch betaalt, krijgt het niet terug.

Is de termijn echt verstreken en is er nooit gestuit? Dan is één simpele zin genoeg om het dossier definitief te sluiten: Je stuurt een aangetekende brief waarin je "Ik beroep mij op verjaring" schrijft. Daarna weet het bedrijf: hier is juridisch niets meer te halen.