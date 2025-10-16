PBL: minimaal 150.000 hectare meer natuur nodig in 2050

DEN HAAG (ANP) - Om de natuur-, water- en klimaatdoelen te halen, moet in 2050 minimaal 150.000 hectare landbouwgrond natuur zijn geworden. Dat schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een studie naar de toekomst van de landbouw en natuur. Het komt neer op ongeveer de oppervlakte van de provincie Utrecht.

Het PBL heeft twee mogelijke oplossingsrichtingen doorgerekend om de huidige Europese doelen voor klimaat, natuur en waterkwaliteit te halen. In beide scenario's worden de doelen gehaald, maar ziet het landschap er heel verschillend uit.

De technische variant leidt tot grote natuurgebieden en grotere boerenbedrijven. Er moet 150.000 hectare extra natuur komen, bovenop de 50.000 hectare die nu al gepland staat. Boeren zullen alle beschikbare innovatieve technieken moeten gebruiken om de uitstoot van stikstof en broeikasgassen te beperken. De melkproductie blijft dan redelijk vergelijkbaar met zoals het nu is. Wel verwacht het PBL dat er fors minder boerenbedrijven zijn. Bovendien moeten deze ondernemers veel geld investeren in al die technologie.

De andere optie is om landbouw en natuur meer met elkaar te vermengen. Er komen dan veel meer en kleinere natuurgebieden, in totaal 150.000 hectare. Boeren houden minder dieren per hectare grond en de melkproductie daalt. Het PBL verwacht dat er dan ook meer dieren, vogels en insecten voorkomen die momenteel niet beschermd worden door Europese regels. De veestapel wordt ongeveer de helft kleiner. Boeren krijgen landschapsbeheer als taak erbij en zullen een tweede tak moeten ontwikkelen om economisch rond te komen.

Het PBL adviseert een staatscommissie in te stellen die een begin maakt met de besluitvorming over landbouw en natuur, omdat een visie over de toekomst momenteel ontbreekt. Beide opties vragen veel inzet van de overheid, zoals het uittekenen van de natuurgebieden of de controles van de gebruikte techniek. Wat PBL-directeur Marko Hekkert betreft is ook een middenweg tussen beide opties mogelijk, maar of de natuur-, klimaat- en waterdoelen dan gehaald worden, moet opnieuw worden uitgerekend.