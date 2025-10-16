Trump: India zal geen olie meer kopen uit Rusland

WASHINGTON (ANP) - Volgens de Amerikaanse president Donald Trump heeft de Indiase premier Narendra Modi toegezegd te zullen stoppen met het kopen van olie uit Rusland. Dat zei Trump tegen journalisten in het Witte Huis. Hij voegde eraan toe dat hij zal proberen om China ook zover te krijgen, in een poging de Russische inkomsten uit energie af te snijden en vredesonderhandelingen met Oekraïne af te dwingen.

India en China zijn de twee grootste afnemers van over zee geëxporteerde ruwe olie uit Rusland. Sinds Europese en Amerikaanse sancties tegen Moskou hanteert Rusland kortingstarieven op de export van olie naar India en China. "Ik was niet blij dat India olie kocht, en hij heeft me vandaag verzekerd dat ze geen olie meer uit Rusland zullen kopen", zei Trump over de toezegging van Modi.

Ongeveer een derde van de geïmporteerde olie in India komt uit Rusland. In september kwam dat neer op dagelijks 1,62 miljoen vaten. India hield maandenlang vol dat de import van olie uit Rusland belangrijk was voor de nationale energiezekerheid.