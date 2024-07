Pence over terugtrekking Biden: juiste beslissing

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse oud-vicepresident Mike Pence zegt dat Joe Biden "de juiste beslissing" voor de Verenigde Staten heeft genomen door zich terug te trekken uit de verkiezingsrace. Daarmee heeft hij de belangen van het land boven die van zichzelf gesteld, aldus de Republikein op X.

Pence stelt dat het na de moordaanslag op Donald Trump en Bidens terugtrekking tijd is voor Republikeinse en Democratische leiders om kalmte uit te stralen en een boodschap van "kracht en vastberadenheid" over te brengen naar zowel vrienden als vijanden van de Verenigde Staten. Volgens Pence moet de boodschap zijn dat "ongeacht de staat van onze politiek, het Amerikaanse volk sterk is en het Amerikaanse leger klaarstaat om onze vrijheid en essentiële nationale belangen overal ter wereld te verdedigen".

Pence was vicepresident onder president Donald Trump. Hij was bij de twee vorige verkiezingen de running mate van Trump. Trump wilde voorkomen dat de verkiezingsuitslag van 2020 werd bevestigd, maar Pence weigerde daaraan mee te werken. Pence was een vertrouweling van Trump totdat aanhangers van de toenmalige president het Capitool in januari 2021 bestormden.