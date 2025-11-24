Rob Jetten wint Thorbeckeprijs voor politieke welsprekendheid

DEN HAAG (ANP) - D66-leider Rob Jetten heeft maandagavond de Thorbeckeprijs voor politieke welsprekendheid gewonnen. De andere genomineerden waren JA21-Kamerlid Ingrid Coenradie en SP-leider Jimmy Dijk.

Volgens de jury heeft Jetten zich sinds zijn start als fractievoorzitter in 2018 ontwikkeld van een technisch ingestelde spreker tot een overtuigende en toegankelijke politicus. Hij weet optimistisch en dichtbij de samenleving te communiceren, zowel in de Kamer als tijdens de verkiezingscampagne. Coenradie en Dijk werden geprezen voor hun "persoonlijke" en "inhoudelijk sterke" bijdragen in de Kamer.

De Thorbeckeprijs is een prijs voor politici die uitblinken in overtuigende en invloedrijke communicatie en wordt jaarlijks uitgereikt door de Vereniging Thorbecke. Vorig jaar won VVD-Kamerlid Eric van der Burg. Eerdere winnaars waren onder meer Frits Bolkestein (VVD), Femke Halsema (GroenLinks) en Mark Rutte (VVD).