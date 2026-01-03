Persconferentie Trump live te volgen bij NOS en RTL

HILVERSUM (ANP) - De NOS en RTL gaan zaterdagmiddag opnieuw live wanneer de Amerikaanse president Donald Trump naar verwachting een persconferentie geeft over de ontwikkelingen in Venezuela. Dat laten de NPO en RTL weten.

Op NPO 1 is even voor 17.00 uur een extra journaal begonnen, waarin live wordt geschakeld naar de persconferentie die om 17.00 uur Nederlandse tijd had moeten beginnen. De persconferentie is ook te volgen via RTL 4 en RTL Z.

RTL Nieuws en de NOS kwamen eerder zaterdag al met verschillende extra nieuwsuitzendingen naar aanleiding van de Amerikaanse aanval op Venezuela. Daarbij pakten de VS president Nicolás Maduro en diens vrouw op.

Het actualiteitenprogramma Nieuwsuur heeft zaterdagavond een extra lange uitzending vanwege de ontwikkelingen in Venezuela. RTL zendt zondag een extra aflevering uit van de talkshow RTL Tonight. Die begint om 21.30 uur en wordt gepresenteerd door Humberto Tan.