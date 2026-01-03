ECONOMIE
NOS komt ook zondagochtend met extra journaals over Venezuela

Samenleving
door anp
zaterdag, 03 januari 2026 om 18:05
anp030126170 1
HILVERSUM (ANP) - De NOS zendt ook zondagochtend extra edities uit van het NOS Journaal vanwege de aanval van de VS op Venezuela. Dat meldt de NPO zaterdagmiddag. Om 09.00 uur, 10.00 uur en 11.00 uur zijn er op NPO 1 extra journaaluitzendingen te zien.
Door deze schemawijziging hebben diverse programma's in de ochtend een nieuwe starttijd. Ook zaterdag waren er al diverse extra uitzendingen van het NOS Journaal.
RTL maakte bekend dat er zondag een extra uitzending van de talkshow RTL Tonight wordt uitgezonden in verband met de ontwikkelingen in Venezuela. De uitzending, die om 21.30 uur begint, wordt gepresenteerd door Humberto Tan.
De VS hebben zaterdag doelen in Venezuela aangevallen. Bij de actie zijn volgens de Amerikaanse president Donald Trump president Nicolás Maduro en zijn vrouw gevangengenomen.
