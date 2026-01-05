ECONOMIE
Personeel Louvre kondigt opnieuw werkonderbreking aan

Samenleving
door anp
maandag, 05 januari 2026 om 12:35
PARIJS (ANP/AFP) - Het personeel van het Louvre heeft besloten opnieuw te staken. Afgelopen maand werd uit onvrede het werk al drie dagen neergelegd in het bekende Parijse museum, wat ertoe leidde dat het museum één hele dag helemaal en twee dagen gedeeltelijk de deuren sloot. Vanwege het stakingsoverleg ging het Louvre maandag later open dan gepland. Sommige expositieruimten blijven maandag gesloten, staat op de website.
Volgens een vakbondsleider kozen zo'n 350 personeelsleden unaniem ervoor de werkonderbrekingen door te zetten, nadat deze op 19 december waren uitgesteld tot het begin van het nieuwe jaar.
De medewerkers eisen onder meer dat het museum meer personeel aanneemt, een hoger salaris biedt en beter onderhoud pleegt aan de monumentale panden. De voorstellen die het ministerie tot nu toe op tafel heeft gelegd, worden volgens de bonden "nog steeds beschouwd als onvoldoende en zijn niet toereikend om tegemoet te komen aan de realiteit van het dagelijks leven".
