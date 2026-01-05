ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Recordaantal passages door deels tolvrije Westerscheldetunnel

Samenleving
door anp
maandag, 05 januari 2026 om 12:33
anp050126118 1
TERNEUZEN (ANP) - Door de Westerscheldetunnel is in 2025 een recordaantal van 10,1 miljoen ritten gemaakt. De exploitant registreerde 16 procent meer passages dan in het vorige recordjaar 2024. De verbinding tussen Zuid-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen is sinds eind 2024 tolvrij voor auto's en motoren.
De 6,6 kilometer lange Westerscheldetunnel is in 2003 geopend. Aanvankelijk was het de bedoeling in 2033 een eind te maken aan de tolheffing, maar in 2022 besloot de Tweede Kamer de maatregel acht jaar eerder door te voeren voor auto's en motoren. Het Rijk stelde 146,5 miljoen euro beschikbaar om het verlies aan inkomsten door de tolheffing te compenseren. Voor het tolvrij maken van de tunnel voor vrachtverkeer is nog geen geld beschikbaar.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 507767182

Kende je deze poetstip al: wodka doet wonderen

145616704_m (1)

Dit zijn de hobby’s waar vrouwen massaal op afknappen

anp 516830585

Waarom worden we eigenlijk zo blij van sneeuw?

Scherm­afbeelding 2026-01-05 om 06.12.19

Weduwe Hazes: het komt nooit meer goed met mijn kinderen

gandr-collage

Anthony Hopkins: van ‘Domme Dennis’ tot gentleman‑kannibaal

ANP-546043792

"Mag ik straks met mijn oude benzinewagen de stad niet meer in?"

Loading