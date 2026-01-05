Recordaantal passages door deels tolvrije Westerscheldetunnel

TERNEUZEN (ANP) - Door de Westerscheldetunnel is in 2025 een recordaantal van 10,1 miljoen ritten gemaakt. De exploitant registreerde 16 procent meer passages dan in het vorige recordjaar 2024. De verbinding tussen Zuid-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen is sinds eind 2024 tolvrij voor auto's en motoren.

De 6,6 kilometer lange Westerscheldetunnel is in 2003 geopend. Aanvankelijk was het de bedoeling in 2033 een eind te maken aan de tolheffing, maar in 2022 besloot de Tweede Kamer de maatregel acht jaar eerder door te voeren voor auto's en motoren. Het Rijk stelde 146,5 miljoen euro beschikbaar om het verlies aan inkomsten door de tolheffing te compenseren. Voor het tolvrij maken van de tunnel voor vrachtverkeer is nog geen geld beschikbaar.