Personeelstekort in zorg mogelijk nog groter dan eerder gedacht

DIEMEN (ANP) - Op basis van de huidige trends loopt het personeelstekort in de zorg op tot bijna 300.000 werknemers in 2034. Dat stelt Bart van Krimpen, data- en arbeidsmarktanalist bij Randstad Nederland.

In een arbeidsmarktprognose uit december van Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn (AZW) werd nog gesproken over een tekort van 266.000 medewerkers binnen tien jaar en dat was al een verviervoudiging van een eerder tekortcijfer. Van Krimpen spreekt tijdens een persconferentie na de publicatie van de jaarcijfers van een "enorme groep", ten opzichte van de ongeveer 400.000 vacatures die op dit moment in totaal in alle sectoren openstaan in Nederland.

In de zorg staan nu ongeveer 65.000 vacatures open. Ongeveer een derde daarvan betreft functies die niet direct zorggerelateerd zijn, zoals IT-, administratie- en schoonmaakfuncties. De nijpende tekorten zijn deels te wijten aan een toenemende zorgvraag door de vergrijzing. Ook de beperkte groei van de arbeidsproductiviteit in de zorg speelt een rol. Daarnaast is het verzuim in de sector structureel op een hoog niveau.