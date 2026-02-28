Perzisch netwerk: mensen hebben angst en hoop, gevoelens gemengd

DEN HAAG (ANP) - De gevoelens van Iraniërs in Nederland over de aanvallen vanuit Israël en de VS zijn gemengd, zegt voorzitter van het Persian Dutch Network Pejman Akbarzadeh. "Sommige mensen zien dit als een manier om het land te bevrijden, andere mensen vinden dat Iran de problemen van binnenuit moet oplossen en dat er geen buitenlandse bemoeienis moet zijn."

Hier voegt Akbarzadeh aan toe dat veel mensen vroegen om interventie vanuit de Verenigde Staten nadat de recentste protesten opnieuw hard werden neergeslagen door het Iraanse regime. Hierbij zijn vele duizenden doden gevallen. "Het werd duidelijk dat Iraniërs zichzelf niet konden verdedigen tegen een regime dat niet aarzelt hen te doden."

De informatie over de aanvallen in onder meer Teheran komt mondjesmaat naar buiten. Er zouden volgens Iraanse media onder meer regeringsinstellingen in de hoofdstad zijn geraakt, inclusief ministeries en het presidentiële paleis. Maar over burgers is nog weinig bekend. "We weten niet welke delen van de hoofdstad nog meer precies zijn geraakt", zegt Akbarzadeh.

Mensen proberen volgens hem contact te krijgen met familieleden en leven tussen hoop en angst. Hij hoorde al via een vriend dat bedrijven in Iran mensen hebben gevraagd om naar huis te gaan. Het is een complexe situatie, zo schetst hij, want mensen zijn bezorgd over de chaos die kan volgen uit de aanvallen. "Tegelijkertijd is er ook hoop, omdat Israël en Amerika hebben benadrukt dat ze het regime gaan raken."