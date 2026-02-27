Hypotheekrente daalt zeven weken op rij

AMSTERDAM (ANP) - De hypotheekrente is in de laatste week van februari voor de zevende week op rij gedaald, meldt De Hypotheekshop. De versnelling die vorige week werd ingezet, hield daarmee onverminderd aan. Daardoor kwam het belangrijkste tarief van een hypotheek van tien jaar met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) uit op 3,7 procent. Dat is de laagste stand sinds begin december.

In de afgelopen anderhalve week pasten volgens De Hypotheekshop vrijwel alle veertig actieve aanbieders hun tarieven aan. Februari liet daarmee het hoogste aantal renteverlagingen zien sinds april 2025. Ook de daling van de gemiddelde hypotheekrente, van 3,8 procent naar 3,7 procent, was de grootste sinds april 2025.

De Hypotheekshop verwacht dat de daling ook volgende maand doorzet. Maart is historisch gezien de maand waarin geldverstrekkers het meest sleutelen aan hun rentetarieven. Met de Open Huizen Dag op 28 maart willen aanbieders volgens De Hypotheekshop scherp in de rentelijstjes staan.