ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Hypotheekrente daalt zeven weken op rij

Economie
door anp
vrijdag, 27 februari 2026 om 13:02
anp270226095 1
AMSTERDAM (ANP) - De hypotheekrente is in de laatste week van februari voor de zevende week op rij gedaald, meldt De Hypotheekshop. De versnelling die vorige week werd ingezet, hield daarmee onverminderd aan. Daardoor kwam het belangrijkste tarief van een hypotheek van tien jaar met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) uit op 3,7 procent. Dat is de laagste stand sinds begin december.
In de afgelopen anderhalve week pasten volgens De Hypotheekshop vrijwel alle veertig actieve aanbieders hun tarieven aan. Februari liet daarmee het hoogste aantal renteverlagingen zien sinds april 2025. Ook de daling van de gemiddelde hypotheekrente, van 3,8 procent naar 3,7 procent, was de grootste sinds april 2025.
De Hypotheekshop verwacht dat de daling ook volgende maand doorzet. Maart is historisch gezien de maand waarin geldverstrekkers het meest sleutelen aan hun rentetarieven. Met de Open Huizen Dag op 28 maart willen aanbieders volgens De Hypotheekshop scherp in de rentelijstjes staan.
loading

POPULAIR NIEUWS

77469462 l normal none

Hoe gezond is sla?

gandr-collage

Plastisch chirurg legt uit hoe je kan zien wat iemand allemaal heeft laten verbouwen

ANP-514317328

Van soapheld tot sjoemelaar: gevallen GTST-acteur Jimmy Geduld opnieuw voor de rechter

255038591_m

De 10 domste wachtwoorden van Nederland

ANP-551706611

5 veelgebruikte medicijnen met verborgen risico's

Scherm­afbeelding 2026-02-27 om 06.31.08

Sta jij er bij? Eerste gelekte gegevens Odido te doorzoeken op website

Loading