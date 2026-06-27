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Pete Buttigieg: kinderen weggehaald na valse melding

Samenleving
door anp
zaterdag, 27 juni 2026 om 2:57
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WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse oud-minister van Transport Pete Buttigieg (44) zegt dat zijn twee 4-jarige kinderen een etmaal van hem en zijn echtgenoot zijn gescheiden na een valse melding van kindermishandeling. Buttigieg schrijft dat in een bericht op het platform Substack. De autoriteiten concludeerden na onderzoek dat de beschuldiging ongegrond was.
Eerder deze week verscheen een politieagent en een medewerker van de jeugdbescherming bij zijn woning in de staat Michigan na een anonieme melding dat Buttigieg een gevaar zou vormen voor zijn kinderen, aldus de Democraat. De tweeling werd 24 uur van hun ouders gescheiden en moest worden verhoord door de jeugdbescherming.
Buttigieg, die in 2020 kandidaat was voor het Amerikaanse presidentschap en als eerste openlijk homoseksuele minister deel uitmaakte van een Amerikaans kabinet, noemt het incident de ernstigste aanval die hij in zijn politieke loopbaan heeft meegemaakt. Hij wijst erop dat de melding kort na Vaderdag en tijdens Pride Month gebeurde.
De politie van Michigan bevestigde dat de melding vals was. "Valse meldingen zijn gevaarlijk", liet een woordvoerder weten aan Amerikaanse media.
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