Pezeshkian officieel president van Iran na ceremonie

TEHERAN (ANP/AFP) - De hoogste leider van Iran, ayatollah Ali Khamenei, heeft Masoud Pezeshkian formeel aangesteld als president van het land. Pezeshkian won eerder deze maand de verkiezingen en wordt volgens planning dinsdag beëdigd in het parlement.

Pezeshkian werd aangesteld bij een ceremonie in de hoofdstad Teheran. Daarbij las een directeur van het kantoor van de ayatollah de steunverklaring voor waarmee hij president werd. De ceremonie werd bijgewoond door hooggeplaatste Iraanse functionarissen en vertegenwoordigers van andere landen en werd ook uitgezonden op televisie.

Pezeshkian bedankte de ayatollah en zei de "zware last" van het presidentschap te zullen dragen. In Iran is de president geen staatshoofd. De macht ligt uiteindelijk bij ayatollah Ali Khamenei.