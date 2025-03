Plant een Olijfboom: hele gezinnen zijn weg in Gaza

DEN HAAG (ANP) - De Israëlische aanvallen op Gaza hebben hele gezinnen weggevaagd, heeft Esther van der Most, directeur van stichting Plant een Olijfboom, gehoord van haar familie ter plaatse. "Gisteren zijn er nog gevulde schooltassen uitgedeeld aan kinderen die weer naar school zouden gaan. We weten niet eens of die kinderen nu nog leven."

De stichting zet zich in voor de rechten van de Palestijnen. Van der Most, die zelf familie heeft in Gaza, noemt het opgelaaide geweld "afschuwelijk". "Ik sprak een nichtje dat schreeuwend wakker was geworden. De bombardementen waren heel dichtbij." Volgens de directeur probeerden mensen sinds het staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas hun leven weer op te bouwen. "Ze hebben nog niets kunnen verwerken. Het blijft maar doorgaan."

Ze is blij dat veel mensen meteen in actie komen. "Je ziet dat mensen meteen opstaan. Ik denk dat het heel noodzakelijk is dat dat gebeurt." Ondanks de gevoelens van machteloosheid is het volgens Van der Most goed om de mogelijkheden die er zijn, te benutten. "Het is heel fijn te zien dat veel mensen het gevoel hebben: ik wil iets doen en dat ga ik doen." Dinsdag en woensdag zijn er zogenoemde "noodprotesten voor Gaza" aangekondigd in onder meer Nijmegen, Utrecht, Rotterdam en Amsterdam.