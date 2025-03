Ultrarechtse minister is weer coalitiepartner van Netanyahu

JERUZALEM (ANP/AFP/RTR) - De voormalige Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Itamar Ben-Gvir, treedt met zijn partij opnieuw toe tot de regeringscoalitie van premier Benjamin Netanyahu. De ultrarechtse Ben-Gvir diende in januari zijn ontslag in en stapte uit de coalitie toen Netanyahu een wapenstilstand met Hamas sloot.

Israël voerde in de nacht van maandag op dinsdag grootschalige luchtaanvallen uit op de Gazastrook. Volgens Netanyahu was de aanleiding dat Hamas de uitvoering van het akkoord had belemmerd.

Netanyahu's regering heeft een krappe meerderheid in het parlement en weet zich nu gesterkt door de zetels van Ben-Gvirs ultrarechtse partij Joodse Macht.