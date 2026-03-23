Pleegzorgorganisatie Enver niet langer onder verscherpt toezicht

ROTTERDAM (ANP) - Pleegzorgorganisatie Enver staat niet langer onder verscherpt toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Volgens de inspectie heeft de instelling, die onder meer betrokken was bij de pleegzorg voor het meisje uit Vlaardingen dat ernstig werd mishandeld in haar pleeggezin, de afgelopen maanden voldoende verbeteringen doorgevoerd.

Enver kwam afgelopen voorjaar onder toezicht te staan, omdat er volgens de inspectie tekortkomingen waren in de pleegzorg. Zo was de werkdruk voor medewerkers te hoog en werden afwegingen over de veiligheid van pleegkinderen onvoldoende systematisch gemaakt en vastgelegd.

Inmiddels heeft Enver protocollen en werkwijzen aangepast, ziet de inspectie. Zo praten begeleiders met pleegkinderen over hun veiligheid, zonder dat de pleegouders daarbij zijn. Vorig jaar gaf de IGJ nog aan dat "onduidelijk" was of de organisatie de kinderen wel eens sprak zonder hun pleegouders erbij.