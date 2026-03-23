Welk brood is echt gezond? Voedingsdeskundigen tippen 6 broodsoorten – van volkoren tot zuurdesem – die vezels, vitaminen en een stabiele bloedsuiker opleveren.

wit eet. Toch is brood een belangrijke bron van Van “proteïne-brood” tot “ambachtelijk desembrood”: het broodschap staat vol gezondheidsclaims, terwijl de gemiddelde Nederlander nog steeds ruim een derde van z’n boterhammeneet. Toch is brood een belangrijke bron van vezels , B-vitamines en mineralen – áls je het juiste brood kiest. Voedingsdeskundigen wijzen steeds dezelfde soorten aan als beste keuze: volkorensoorten, brood met zaden en gefermenteerde varianten. Deze zes broodsoorten springen eruit.​

6 broodsoorten die wél de moeite waard zijn

100 procent volkoren is de onbetwiste nummer één, omdat de hele graankorrel wordt gebruikt en dus alle vezels, vitaminen en mineralen behouden blijven. Dat zorgt voor een tragere stijging van de bloedsuikerspiegel en verlaagt het risico op hart- en vaatziekten en type 2-diabetes.​

Multigranenbrood kan een goede keuze zijn als de granen grotendeels volkoren zijn en er zaden aan zijn toegevoegd. Haver, rogge, gerst en zaden als pompoen, lijnzaad en chia leveren extra vezels, eiwitten, gezonde vetten en B-vitamines.​

Kiembrood gaat nog een stap verder: de granen worden eerst geweekt en laten kiemen, waardoor enzymen eiwitten en koolhydraten deels afbreken. Dat maakt het brood beter verteerbaar en vergroot de beschikbaarheid van sommige voedingsstoffen, met een iets gunstiger effect op de bloedsuikerspiegel.​

Zuurdesembrood dankt zijn populariteit niet alleen aan de smaak, maar ook aan natuurlijke fermentatie met melkzuurbacteriën. Tijdens het rijzen ontstaan stoffen die mineralen beter opneembaar maken en de structuur van zetmeel veranderen; dat kan gunstig zijn voor de darmgezondheid en geeft vaak een iets lagere glykemische respons.​

Haverbrood – meestal een combinatie van tarwe en haver – brengt vooral oplosbare vezels mee, die helpen bij het reguleren van cholesterol en bloedsuiker. Daarmee past het goed in een patroon dat het risico op hart- en vaatziekten verlaagt, zeker als het de plek inneemt van witbrood.​

Tot slot is lijnzaadbrood interessant door de mix van vezels, omega-3-vetzuren en antioxidanten (polyfenolen). Voedingsdeskundigen koppelen die combinatie aan minder laaggradige ontstekingen en een lager risico op hart- en vaatziekten en bepaalde kankers.​