Ploumen en Klaver hadden in 2021 al concreet fusieplan GL-PvdA

Jesse Klaver en Liliane Ploumen hadden in 2021 al veel concretere plannen voor een fusie van GroenLinks en PvdA dan ze later hebben verteld, schrijft journalist van De Groene Amsterdammer Coen van de Ven in zijn boek Een Links Verhaal over het samengaan van de twee linkse partijen. De fusie is daardoor meer vanuit de partijtop vormgegeven dan vanuit het jongereninitiatief RoodGroen, wat lang het verhaal was binnen de partij.

RoodGroen ontstond kort na de verkiezingen van 2021 met het idee om de partijen van onderop nader tot elkaar te brengen. Van de Ven schrijft na gesprekken met meerdere betrokkenen, onder wie Ploumen en Klaver, dat de partijleiders al concrete samenwerkingsplannen hadden gemaakt voordat RoodGroen ermee kwam.

Ploumen en Klaver kwamen in het voorjaar van 2021 regelmatig samen in het Amsterdamse volkstuintje van de PvdA-fractievoorzitter, dat Klaver later de "datsja van Ploumen" noemde. Bijna niemand wist van die ontmoetingen en ze maakten er ook geen aantekeningen, maar mondeling werd een tweejarenplan afgesproken dat uiteindelijk moest leiden tot één fractie en een gezamenlijke premierskandidaat. Dat gaat veel verder dan de twee partijleiders later in toespraken op partijcongressen zeiden, schrijft Van de Ven.

De partijleiders wilden vanaf het najaar van 2021 al verder met een gezamenlijke fractie, maar die stap kwam volgens Van de Ven te snel voor de PvdA-fractie. Uiteindelijk kwam het tot één lijst bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2023 en in juni 2025 stemden de leden van de partijen voor een fusie tot een nieuwe linkse partij.