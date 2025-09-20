ECONOMIE
Verstoringen op Brussels Airport na cyberaanval

Samenleving
door anp
zaterdag, 20 september 2025 om 7:11
BRUSSEL (ANP) - Een cyberaanval op de IT-dienstverlener van de check-in- en boardingsystemen heeft vrijdagavond het vliegverkeer op meerdere Europese luchthavens, waaronder Brussels Airport, verstoord. Daardoor kan er in Brussel alleen nog handmatig worden ingecheckt en geboard, wat zorgt voor forse vertragingen en annuleringen, meldde de luchthaven zaterdag.
De getroffen dienstverlener werkt aan een oplossing. Brussels Airport adviseert reizigers met een vlucht op zaterdag om eerst bij hun luchtvaartmaatschappij te controleren of de vlucht doorgaat en alleen naar de luchthaven te komen als die is bevestigd. Passagiers met een bevestigde vlucht wordt geadviseerd ruim op tijd aanwezig te zijn.
