Poetin belt Netanyahu over Iran en Midden-Oosten

Samenleving
door anp
zaterdag, 15 november 2025 om 20:47
MOSKOU (ANP/RTR) - De Russische president Vladimir Poetin heeft met de premier van Israël Benjamin Netanyahu gesproken over onder meer het Iraanse nucleaire programma, de toestand in de Gazastrook en over Syrië. Het Kremlin heeft het telefonische gesprek naar buiten gebracht.
Rusland heeft goede betrekkingen met Iran en was decennialang de ruggengraat van het regime van de Syrische leiders Hafez en Bashar al-Assad (1971-2024). Rusland is als permanent lid van de Veiligheidsraad waarschijnlijk hard nodig voor de uitvoering van een plan voor de Gazastrook van zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump. Die wil onder meer een internationale stabilisatiemacht in Gaza. Tal van mogelijke deelnemers zeggen dat dit alleen mogelijk is met de zegen van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.
Rusland heeft zich niet achter Trumps voorstellen geschaard, maar heeft een eigen plan ingediend. China, ook voortdurend lid van de Veiligheidsraad, zou al hebben aangegeven dat het met Rusland eens is in deze kwestie.
