Waarom goede keukenhygiëne belangrijk is – en waarom het dagelijks vervangen van je vaatdoekje daarbij helpt

tips
door Ans Vink
zaterdag, 15 november 2025 om 20:49
Een schone keuken is voor de één een vanzelfsprekendheid, voor de ander soms een punt van discussie met familieleden. Vooral het gebruik van het vaatdoekje roept vragen op: moet je het echt elke dag vervangen, zoals sommige schoonmoeders adviseren?
Volgens Wieke van der Vossen, expert voedselveiligheid bij het Nederlandse Voedingscentrum, is dat geen overbodige luxe. Vaatdoekjes zijn door hun vochtige omgeving een broeinest voor bacteriën, zeker als ze dagenlang op het aanrecht liggen. Het algemene advies: vervang dagelijks je vaatdoekje, en was het op minstens 60 graden om bacteriën te doden. Gebruik bij voorkeur doekjes die snel drogen en vermijd sponsvaatdoekjes, omdat die juist lang vochtig blijven.
En niet alleen het vaatdoekje is een aandachtspunt. Afwasborstels zijn hygiënischer dan sponsjes en kun je zo nu en dan laten meedraaien in de vaatwasser. Of het nu een houten of plastic pollepel is, controleer regelmatig op diepe groeven of scheurtjes: daar kunnen bacteriën zich ophopen. Is je keukengereedschap versleten, vervang het dan op tijd.
Voorkom kruisbesmetting is een ander belangrijk advies: snijd nooit groenten op dezelfde snijplank en met hetzelfde mes als waarmee je net rauw vlees hebt gesneden.
Tot slot: zet restjes snel in de koelkast (binnen twee uur) en stel je koelkast in op 4 graden. Vooral voor kwetsbare groepen zoals ouderen en jonge kinderen is het belangrijk om extra goed op voedselveiligheid te letten.
Keukenhygiëne draait om de juiste gewoonten – zonder smetvrees, wél met gezond verstand. Kleine aanpassingen, zoals het dagelijks vervangen van je vaatdoekje, zorgen voor een veiligere en gezondere keuken!

