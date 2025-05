Poetin belt ruim 2 uur met Trump en spreekt van nuttig gesprek

MOSKOU (ANP/RTR) - De Russische president Vladimir Poetin heeft meer dan twee uur gebeld met zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump. Volgens Poetin was het een "nuttig en informatief" gesprek over de oorlog in Oekraïne en staat Rusland open voor een volgende stap in het vredesproces.

Trump kondigde zaterdag aan met Poetin te gaan bellen, omdat hij een einde wil maken aan de oorlog in Oekraïne. Hij hoopte een doorbraak te kunnen forceren, nadat gesprekken tussen Oekraïne en Rusland afgelopen week nog niet het gewenste resultaat hadden opgeleverd. Oekraïne vroeg om een onmiddellijk staakt-het-vuren, maar Rusland wil eerst duidelijke afspraken over hoe zo'n bestand eruit moet zien.

Poetin lijkt dat standpunt nu te bevestigen. Hij verklaarde na het telefoongesprek met Trump dat Moskou bereid is om met Kyiv te werken aan een "memorandum over toekomstige vredesonderhandelingen".