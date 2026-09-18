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Poetin brengt stem uit in Russische parlementsverkiezingen

Samenleving
door anp
vrijdag, 18 september 2026 om 18:01
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MOSKOU (ANP/DPA) - De Russische president Vladimir Poetin heeft vrijdag zijn stem uitgebracht in de parlementsverkiezingen. Kremlin-gezinde partijen houden naar verwachting hun dominantie in de Doema, zoals het parlement wordt genoemd.
Het zijn de eerste parlementsverkiezingen sinds de Russische invasie in Oekraïne in 2022. Alle partijen op het stembiljet steunen de oorlog of hebben zich er niet tegen uitgesproken.
Antioorlogspartij Jabloko werd in augustus uitgesloten van deelname. Toch presenteert Poetin de stemming als een referendum over het militaire conflict.
Er is kritiek op het verloop van de verkiezingen. Zo stelt Jabloko-leider Nikolaj Rybakov dat verkiezingswaarnemers de toegang werd geweigerd bij stembureaus in Moskou. Ook melden kiezers dat het onlinestemsysteem niet werkt. Mensenrechtenactivisten hebben herhaaldelijk kritiek geuit op dit systeem vanwege de hoge gevoeligheid voor manipulatie.
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