Die zwarte stipjes op je plafond zijn geen vuil (maar erger)

Kijk vanavond eens omhoog in de hoek van je slaapkamer of badkamer. Zie je kleine zwarte spikkels, niet groter dan een speldenkop? Geen vochtvlek, geen bruine kring, geen druppelend plafond. Precies dat maakt het verraderlijk: dit is geen schade die je kunt negeren tot volgend jaar, maar de eerste zichtbare stap van een proces dat nu op gang komt.

Want het stookseizoen begint. En dat verandert iets in je huis wat je niet ziet, maar wat die stipjes wel voedt.

Wat er in het najaar gebeurt

Zodra de verwarming aangaat, warmt de lucht in huis op en houdt die meer vocht vast. Koken, douchen, wassen en ademen doen de rest. Die vochtige lucht zoekt de koudste plek in de ruimte op: een hoek, een betonnen latei, de rand rond een dakkapel, de plafondhoek onder een slecht geïsoleerde zolder. Daar koelt de lucht af en slaat het vocht neer.

Schimmel begint niet waar het lekt, maar waar het koud is.

Op zo'n koude plek hoeft de lucht in de kamer niet eens klam te voelen. Het oppervlak zelf is vochtig genoeg, en daar is schimmel op zijn plaats. Eerst als losse stipjes, dan als grijszwarte waas, uiteindelijk als vlek.

Zo weet je of het schimmel is

Niet elk zwart puntje is schimmel. Rond lampen en op plafonds zitten ook vliegenvuil en stofaanslag. Twee simpele checks:

Veeg één stipje voorzichtig weg met een vochtig doekje. Blijft het zitten of komt het binnen enkele weken terug, dan zit het in de verflaag.

Kijk waar de stipjes zich verzamelen. Clusters in hoeken, langs plafondranden of rond een ventilatierooster wijzen op condens, niet op vuil.

Een hygrometer van een paar tientjes maakt het definitief duidelijk. Binnen hoort de relatieve luchtvochtigheid tussen ongeveer 30 en 70 procent te blijven; zit je daar structureel boven, dan is het plafond een symptoom en niet het probleem.

Wat je deze week kunt doen

Ventileer dag en nacht: roosters open, in elke kamer een raam op een kier, en extra tijdens koken, douchen en het drogen van de was.

Zet mechanische ventilatie op de hoogste stand als je thuis bent, en nooit helemaal uit als je weg bent.

Blijf stoken. Een koude kamer droogt niet, die condenseert.

Verwijder de stipjes met een toegestane schimmelbestrijder in plaats van er verf over te zetten.

Blijft het terugkomen op dezelfde plek, dan is er iets bouwkundigs aan de hand: een koudebrug, doorslaand vocht of een kapotte isolatieruit. Condens tússen twee glasplaten van dubbel glas is daarvan het duidelijkste teken: die ruit is lek en isoleert niet meer.

Bij dezelfde plek voor de derde keer stopt het schoonmaken en begint het rekenen.

En als je huurt

Ernstige schimmel en ernstige vocht- of stankoverlast door slechte ventilatie gelden als ernstige gebreken. Meld het schriftelijk bij je verhuurder, met foto's en datum, en bewaar de verzendbevestiging. Herstelt de verhuurder niet binnen zes weken, dan kun je de zaak bij de Huurcommissie voorleggen; bij ernstige gebreken kan dat tot huurverlaging leiden.

Kader: hoe vaak dit voorkomtIn 2024 zei 20 procent van de Nederlandse huishoudens last te hebben van vocht of schimmel in de woning, tegen 15 procent in 2021. Bij huurders is dat 30 procent, bij eigenaar-bewoners 14 procent. De badkamer is de meest genoemde ruimte (59 procent), gevolgd door de slaapkamer (35 procent) en de woonkamer (23 procent).

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