De gemiddelde hypotheekrente voor tien jaar vast met NHG ligt inmiddels rond de 4,16 procent, het hoogste niveau van dit jaar. Maar wie denkt dat de piek bereikt is, komt bedrogen uit: de kapitaalmarktrente steeg de afgelopen weken harder dan de gemiddelde hypotheekrente, wat erop wijst dat banken de stijging nog niet volledig hebben doorberekend en dat deze week de meeste geldverstrekkers hun vaste hypotheekrentes opnieuw gaan verhogen.

Het gat dat banken nog moeten dichten

Van Bruggen Adviesgroep signaleerde zondag in haar wekelijkse rentebericht dat de rentes op de financiële markten afgelopen week sterk stegen, terwijl de vaste hypotheekrentes minder hard meegingen. Die kloof is een duidelijk signaal: de markt is al verder gestegen dan wat je bij de bank ziet. Het verschil tussen de gemiddelde tienjaars hypotheekrente met NHG en de Nederlandse kapitaalmarktrente van tien jaar bedraagt doorgaans zo'n 0,85 procentpunt. Wanneer de kapitaalmarktrente sneller stijgt dan de hypotheekrente, loopt dat gat uit en moeten banken bijsturen.

De afgelopen twee weken steeg de gemiddelde vaste hypotheekrente met ongeveer 0,05 procentpunt per week. Die stijging hangt direct samen met oplopende energieprijzen, die ook andere prijzen meesleuren en zo de inflatie verder aanjagen.

Dit kost het je per maand

Eind februari lag de gemiddelde tienjaarsrente met NHG nog rond de 3,77 procent. Inmiddels staat die rond de 4,16 procent. Dat is een verschil van 0,39 procentpunt in een halfjaar. Ter vergelijking: vóór het conflict in het Midden-Oosten daalde de rente juist, van 3,84 naar 3,68 procent. De beweging is dus volledig omgekeerd.

Voor precies dezelfde hypotheek betaal je nu tot €90 per maand meer dan in februari.

Doorgerekend op een annuïteitenhypotheek van €300.000 over dertig jaar scheelt het verschil tussen 3,77 en 4,16 procent ongeveer €67 per maand, ofwel ruim €800 per jaar. Bij een hypotheek van €400.000 loopt dat op tot zo'n €90 per maand: meer dan €1.000 per jaar. Elke week uitstel maakt het duurder.

16 banken verhogen deze week hun hypotheekrente: check of jouw verstrekker erbij zit. Welke zestien banken vorige week al verhoogden en hoeveel dat per maand kost, schreven we eerder in

De ECB is waarschijnlijk nog niet klaar

De ECB verhoogde op 10 september haar basisrentetarieven met 25 basispunten. De depositorente ging daarmee naar 2,50 procent, met ingang van 16 september. Het is de tweede renteverhoging dit jaar. De directe aanleiding: de inflatie in de eurozone bedroeg in augustus 3,3 procent, ver boven de ECB-doelstelling van 2 procent. In haar eigen prognose verwacht de ECB een gemiddelde inflatie van 3,0 procent in 2026, 2,5 procent in 2027 en 2,1 procent in 2028.

Beleggers houden er volgens Van Bruggen rekening mee dat de ECB haar rente in 2026 nog één of twee keer verhoogt. Vermogensbeheerder The Asset deelt die inschatting: de drempel voor een volgende renteverhoging ligt laag, en een verhoging van 0,25 procentpunt in december is het meest waarschijnlijke scenario. Dat betekent dat de opwaartse druk op hypotheekrentes niet snel zal verdwijnen.

Vastzetten, wachten of extra aflossen?

Dat roept de vraag op: wat kun je nu het beste doen? Drie opties liggen op tafel.

Rente vastzetten. Wie een variabele rente heeft of binnenkort een renteherzieningsdatum nadert, kan overwegen nu vast te zetten. Je betaalt het huidige, hogere tarief, maar beschermt je tegen verdere stijgingen.

Wie een variabele rente heeft of binnenkort een renteherzieningsdatum nadert, kan overwegen nu vast te zetten. Je betaalt het huidige, hogere tarief, maar beschermt je tegen verdere stijgingen. Wachten. Een gok. ABN AMRO verwacht pas vanaf volgend jaar een geleidelijke daling, maar dat hangt sterk af van de inflatie en de energieprijzen. De ECB zelf verwacht pas in 2028 dat de inflatie richting de 2 procent zakt.

Een gok. ABN AMRO verwacht pas vanaf volgend jaar een geleidelijke daling, maar dat hangt sterk af van de inflatie en de energieprijzen. De ECB zelf verwacht pas in 2028 dat de inflatie richting de 2 procent zakt. Extra aflossen. Elke euro die je nu aflost, verlaagt het bedrag waarover je straks mogelijk een nog hogere rente betaalt. Bij veel geldverstrekkers kun je meer dan het standaardpercentage boetevrij aflossen. Check je voorwaarden.

De hypotheekrente staat op het hoogste punt van het jaar, en de markt is al verder gestegen dan wat je bij de bank ziet. Het stilzitten wordt elke week duurder.