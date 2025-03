Poetin en Erdogan hebben elkaar gesproken over graandeal

ANKARA (ANP/AFP) - De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft gebeld met zijn Russische collega Vladimir Poetin. Ze hebben onder meer gesproken over de veiligheid op de Zwarte Zee.

"Samenwerking tussen Turkije en Rusland is van groot belang in het oplossen van regionale conflicten", zei Erdogan na het gesprek. Dat ging behalve over de oorlog in Oekraïne ook over de situatie in Syrië. De Turkse president beloofde dat Ankara de nodige stappen zal nemen om "de veiligheid van commerciële scheepvaart" te waarborgen, om bij te dragen aan de vredesinspanning.

Het Kremlin bevestigde dat ze hebben gesproken over "de hervatting van het Zwarte Zee-initiatief voor veilige scheepvaart en het wegnemen van belemmeringen voor de export van Russisch voedsel en kunstmest". De oorspronkelijke overeenkomst uit 2022 tussen Rusland en Oekraïne hierover kwam tot stand met hulp van Turkije.