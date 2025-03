Kind vraagt oppas om onder bed te kijken of er geen monster zit. Die krijgt de schrik van haar leven

Je kent het wel: een kind is bang dat er een monster onder zijn bed zit. Ter geruststelling ga je op je knieën en kijk je even. Een Amerikaanse oppas deed precies dat, maar schrok zich dood: er zat écht een man onder het bed.

In de slaapkamer in Great Bend in de staat Kansas hield een crimineel zich verborgen onder het bed van het kind. "De man wilde op de vlucht slaan, waarbij hij het kind omver liep", aldus de politie in een verklaring. Nog voordat de politie was gearriveerd, was de verdachte het huis uit gevlucht.

Het was niet geheel toevallig dat de 27-jarige man precies onder het bed van het kind verscholen zat. Hij was de oud-bewoner en vermoedelijk had hij nog een sleutel. "Er was op dat moment een bevel tot bescherming tegen misbruik tegen hem uitgevaardigd om weg te blijven van de woning", schrijft de politie verder op Facebook.

De man kon de volgende ochtend worden opgepakt en zit nu vast voor inbraak en kindermishandeling.