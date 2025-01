Poetin en Xi bellen over toekomstige relatie met Trump

MOSKOU/BEIJING (ANP/AFP/RTR) - De Russische president Vladimir Poetin en zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping hebben dinsdag met elkaar gebeld over "mogelijke toekomstige contacten" met de net aangetreden Amerikaanse president Donald Trump, meldt het Kremlin. De twee landen herhaalden bereid te zijn betrekkingen met de Verenigde Staten op te bouwen op basis van respect en wederzijds profijt, "als het team-Trump daar interesse in heeft".

Trump, die maandag werd geïnaugureerd als president, heeft beloofd een streng beleid tegen China te voeren en hoge handelstarieven in te voeren voor Chinese producten. Ook wil hij dat Poetin snel de oorlog in Oekraïne beëindigt. Volgens Trump komt Rusland "in grote problemen" als er niet vlug een deal komt.

Volgens Kremlinwoordvoerder Joeri Oesjakov is het toeval dat Xi en Poetin binnen 24 uur na de inauguratie met elkaar bellen en hebben ze het over veel uiteenlopende onderwerpen gehad, zoals de situatie in Oekraïne, Taiwan en het Midden-Oosten. De twee hebben tijdens hun videogesprek de betrekkingen tussen Rusland en China bewierookt. Poetin noemde Xi zijn "dierbare vriend"en zei dat de relatie tussen Moskou en Beijing gebaseerd is op "vriendschap, wederzijds vertrouwen en steun". Xi vertelde de Russische president dat de banden tussen hun landen dit jaar "nieuwe hoogtes" kunnen bereiken.