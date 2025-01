Op pad met het hele gezin: dit zijn de leukste routes in Nederland

Een dagje op pad met het gezin is altijd een avontuur op zich, maar met de juiste route wordt het een geweldige ervaring om nooit te vergeten. Nederland biedt prachtige ritten door het landschap, langs charmante dorpjes en met pitstops voor jong en oud. Of je nu houdt van natuur, cultuur, shoppen of pretparken: deze routes bieden voor ieder wat wils! Tijd om de auto te laten nakijken, een all risk verzekering voor je auto af te sluiten en te beginnen met plannen. Het is tijd voor een avontuur!

De Veluwe: natuur en avontuur in één

De Veluwe is een geliefde bestemming in Nederland en met goede reden. Het is de perfecte plek voor gezinnen die van natuur houden. Start je route in Apeldoorn, bij Paleis Het Loo en rij dan door naar Nationaal Park De Hoge Veluwe. Parkeer de auto en pak de gratis witte fietsen voor een tocht door de bossen, heidevelden en zandverstuivingen. Ook leuk: stop bij het Kröller-Müller Museum. Hier vind je prachtige werken van Van Gogh en een geweldig mooie beeldentuin. Absoluut een must-see als je toch in de buurt bent.

Zuid-Limburg: een rit door de glooiende heuvels

Wil je het gevoel hebben dat je even in het buitenland bent? Dan is Zuid-Limburg de place-to-be. Hier kun je genieten van al het moois (en al het lekkers) dat deze provincie te bieden heeft. Begin je route in Valkenburg aan de Geul met een lekker kopje koffie en natuurlijk een stuk Limburgse vlaai op een van de gezellige terrassen. Verken de gezellige straatjes en de beroemde mergelgrotten. Vervolgens rijd je door naar het Drielandenpunt in Vaals, waar je Nederland, België en Duitsland kunt zien. Voor de kids is hier een leuk doolhof en een speeltuin. Nog zin om te shoppen? Dan kun je doorrijden naar Maastricht voordat je weer naar huis gaat.

De Hollandse Waterlinies: beleef de geschiedenis

De Nieuwe Hollandse Waterlinie biedt een mooie mix van historie en natuur. Rijd langs forten, sluizen en bunkers die deel uitmaken van het oude verdedigingswerk. Een bezoekje aan Fort Vechten in Bunnik is ook echt een aanrader. Hier leer je op een interactieve manier hoe het water als wapen werd gebruikt. Ook heel erg leuk als je met kids op pad gaat en je ze graag iets bij wilt brengen over de geschiedenis van hun eigen land. Alles gezien? Rij dan door naar Utrecht waar de gezellige grachten en terrasjes je opwachten.

Friesland: langs meren en terpdorpjes

Friesland is met zijn waterwegen en pittoreske dorpjes ideaal voor een roadtrip. Begin in Sneek, beroemd om de Sneeker Waterpoort en vervolg je route langs de Friese meren. Maak een stop in Sloten, de kleinste dorpjes van de Elf Steden en geniet van een boottochtje. Kinderen kunnen hier genieten van avontuur en plezier op het water, terwijl de ouders genieten van het prachtige uitzicht.

De Bollenstreek: kleurrijk plezier in de lente

Tijdens het voorjaar is een rit door de Bollenstreek echt een must-do. Hier kijk je echt je ogen uit. Start in Lisse bij het welbekende Keukenhof en rijd door de velden vol met tulpen, narcissen en hyacinten. Stop bij een van de pluktuinen om je eigen boeket samen te stellen. Neem zeker het gezin mee, want wat is er nou leuker dan een huis vol zelfgeplukte bloemen? En natuurlijk is dit ook de perfecte achtergrond voor nieuwe familiefoto’s.

Tips voor een geslaagd dagje weg met hele gezin

Een dagje weg met het hele gezin is natuurlijk super gezellig, maar eerlijk is eerlijk: het kan soms ook uitdagend zijn. Lang in de auto zitten kan leiden tot wat frustratie en irritatie. Met de juiste voorbereiding maak je van jouw dagje weg een gegarandeerd succes.

Zorg ten eerste voor voldoende snacks en drinken, zeker als je lang moet rijden. Niemand is de beste versie van zichzelf als ze honger hebben. Neem ook wat entertainment voor onderweg: films, spelletjes, boeken of een goede playlist voor wat karaoke. En vergeet niet om onderweg af en toe te stoppen op leuke plekken. Zo wordt het niet te saai en kan iedereen even de benen strekken.

Aan keuze geen gebrek

Er is dus absoluut genoeg te beleven in Nederland. Ideaal als je een jaar niet op vakantie gaat en toch wat leuks wilt doen in de vakantie. Of als je bijvoorbeeld een studiedag van de kinderen wilt vullen met wat quality time. Het zijn dit soort activiteiten die je kinderen voor altijd zullen onthouden en de herinneringen die jullie voor altijd samen kunnen delen.

Met een goede voorbereiding wordt het plannen van zo’n dagje weg een fluitje van een cent. Een goede verzekering, je auto in topconditie, genoeg lekkers en entertainment voor onderweg. Dat wordt een dagje om nooit te vergeten, welke bestemming jullie ook kiezen. Geniet ervan!