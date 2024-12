Poetin heeft geen uitnodiging ontvangen voor inauguratie Trump

MOSKOU (ANP/RTR) - De Russische president Vladimir Poetin is waarschijnlijk niet aanwezig bij de inauguratie van de aanstaande Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het Kremlin is er nog geen uitnodiging binnengekomen voor de ceremonie op 20 januari.

Trump leek tijdens zijn eerste ambtstermijn een goede band te hebben met Poetin en sprak hem regelmatig. Volgens een boek van de vooraanstaande journalist Bob Woodward hielden de twee ook na Trumps vertrek uit het Witte Huis contact. Trump heeft aangegeven dat zijn relatie met Poetin zou helpen om de oorlog in Oekraïne zo snel mogelijk te beëindigen.

CBS News meldde eerder op basis van anonieme bronnen dat de Chinese president Xi Jinping wel is uitgenodigd voor de inauguratie. Het is nog onduidelijk of Xi daadwerkelijk naar Washington zal afreizen.