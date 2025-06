Poetin niet naar BRICS-top in Brazilië om ICC-arrestatiebevel

MOSKOU (ANP/AFP) - Vladimir Poetin zal niet naar Brazilië reizen voor de BRICS-top die daar begin juli wordt gehouden vanwege het internationaal arrestatiebevel dat tegen hem is uitgevaardigd. De Russische president woont de top bij per videoverbinding, maakte het Kremlin bekend.

Het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag vaardigde in 2023 een arrestatiebevel tegen de Russische president uit, vanwege de illegale deportatie van Oekraïense kinderen.

BRICS is een samenwerkingsverband van tien landen, dat ook wel als tegenhanger van de G7 wordt gezien. Brazilië is net als Rusland een van de oprichters van het samenwerkingsverband, maar is ook aangesloten bij het ICC. Daardoor is het land verplicht Poetin te arresteren zodra hij voet zet op Braziliaanse bodem.

Vorig jaar reisde Poetin wel naar Mongolië, dat ook is aangesloten bij het ICC.