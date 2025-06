Iran boos op Rutte om lof voor Amerikaanse aanvallen

TEHERAN (ANP/DPA) - Iran heeft woedend gereageerd op de lofzang van NAVO-baas Mark Rutte op de Amerikaanse president Donald Trump voor diens aanvallen op Iraanse nucleaire installaties.

"Het is schandelijk, verachtelijk en onverantwoordelijk van de secretaris-generaal van de NAVO om te feliciteren voor een echt buitengewone criminele daad van agressie tegen een soevereine staat", aldus het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken op X. Iemand die een onrechtvaardigheid goedkeurt, mist integriteit, vindt het ministerie verder. Iemand "die een misdaad steunt, geldt als medeplichtig."

Trump publiceerde een boodschap van Rutte voor het begin van de NAVO-top in Den Haag, waarin de NAVO-chef de Amerikaanse president prees voor de aanvallen "Gefeliciteerd en bedankt voor uw beslissende actie in Iran", schreef Rutte. "Dat was echt buitengewoon en iets wat niemand anders durfde te doen. Het maakt ons allemaal veiliger."