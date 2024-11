Poetin sluit defensiepact met Noord-Korea

MOSKOU (ANP/RTR) - De Russische president Vladimir Poetin heeft zaterdag zijn handtekening gezet onder een defensiepact met Noord-Korea. Onderdeel van de militaire samenwerking is dat beide landen elkaar te hulp schieten als ze worden aangevallen. Eerder deze maand werd het verdrag al geratificeerd door het Russische parlement.

Poetin en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un sloten het verdrag in juni, toen Poetin de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang bezocht. Beide landen hebben hun samenwerking sinds de oorlog in Oekraïne uitgebreid.

Volgens Zuid-Korea, Oekraïne en de Verenigde Staten zijn er meerdere Noord-Koreaanse troepen in Oekraïne om Rusland in de oorlog te ondersteunen. Moskou heeft dit niet ontkend of bevestigd. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zei eerder deze week dat er bovendien ongeveer 11.000 Noord-Koreaanse soldaten in de Russische regio Koersk actief zijn om de Russen te helpen tegen Oekraïense troepen die daar een gebied bezet houden.