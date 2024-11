Organisatoren afgelaste Kristallnachtherdenking boos op politie

De organisatoren van de afgelaste Kristallnachtherdenking bij het Joods Verzetsmonument in Amsterdam zijn boos over het optreden van de politie en de gemeente de afgelopen dagen. Yuval Gal van de Joodse antizionistische organisatie Erev Rav zei bij een persmoment dat de politie de voetbalsupporters van Maccabi Tel Aviv deze week in de stad hun gang liet gaan, maar wel bang was dat antifascistische demonstranten zaterdag mogelijk het Verzetsmonument zouden vernielen.

Erev Rav had samen met het Platform Stop Racisme & Fascisme de jaarlijkse herdenking bij het monument georganiseerd, maar gelastte die af om veiligheidsredenen. De organisaties waren bang dat er nog supporters van Maccabi Tel Aviv in de stad zouden zijn en voelden zich onveilig. Maccabi-supporters zijn deze week in Amsterdam mishandeld na een wedstrijd tegen Ajax. In de binnenstad van Amsterdam waren pro-Palestijnse activisten afgekomen op de supporters. Wie het geweld precies heeft gepleegd, is nog niet bekend.

De agressie van de Maccabi-fans zelf wordt volgens Gal echter niet serieus genomen door politie en gemeente. Volgens hem hebben de supporters vernielingen aangebracht en discriminerende dingen over Palestijnen geroepen. De politie heeft hier volgens hem niet tegen opgetreden.

Zorgen

Toen Erev Rav en het platform hun zorgen uitten over hun eigen veiligheid tijdens de Kristallnachtherdenking, kregen ze van de politie te horen dat die zich juist zorgen maakte over de mogelijke aanwezigheid van pro-Palestijnse activisten en antifascisten bij de herdenking. "Natuurlijk zouden er antifascisten komen. Wij zijn antifascisten. En we verwachten dat de politie zelf ook antifascistisch is."

De organisaties hadden zaterdagavond pers uitgenodigd om hun verhaal te doen bij het Verzetsmonument. Er waren zo'n twintig sympathisanten aanwezig, onder wie het gemeenteraadslid Jazie Veldhuyzen van De Vonk, voorheen BIJ1. Meerdere mensen gaven een statement. Ook werd er alsnog kort stilgestaan bij de Kristallnacht. De nationale herdenking van de Kristallnacht was donderdag al in de Portugese Synagoge.