Poetin tegen Orbán: Oekraïne moet weg uit geannexeerde regio's

MOSKOU/BRUSSEL (ANP/AFP/RTR) - De Russische president Vladimir Poetin heeft opnieuw een "volledige terugtrekking" geëist van Oekraïne uit de vier deels door Rusland bezette Oekraïense regio's. Hij heeft dat vrijdag gezegd na een overleg met de Hongaarse premier Viktor Orbán, die op een "vredesmissie" is.

Rusland annexeerde in september 2022, een half jaar na de inval in Oekraïne, de regio's Donetsk, Cherson, Loehansk en Zaporizja. Oekraïne weigert deze gebieden op te geven. De standpunten van Kyiv en Moskou liggen ver uit elkaar, erkende Orbán tijdens een persconferentie met Poetin. "Er zijn veel stappen nodig om de oorlog beëindigen en de eerste stap om de dialoog te hervatten hebben wij genomen."

De leiders spraken over mogelijke manieren om de oorlog te beëindigen. Orbán stelde een wapenstilstand voor, vertelde Poetin. De president omschreef het overleg in Moskou als "eerlijk en nuttig" en zei dankbaar te zijn dat Orbán een poging doet om de dialoog tussen Rusland en Europa te herstellen.

Onbespreekbaar

NAVO-baas Jens Stoltenberg vindt niet dat Poetin en Orbán zonder Oekraïne over vrede kunnen onderhandelen. Het is op zijn minst belangrijk dat Oekraïne duidelijk kan maken wat acceptabel is, zei Stoltenberg. Het annexeren van Oekraïens grondgebied, of dat nu al of nog niet door Russen wordt bezet, is volgens hem onbespreekbaar.

Hongarije heeft maandag het roulerende voorzitterschap van de Europese Unie voor een half jaar op zich genomen. Het land ziet de komende zes maanden als een vredesmissie, stelt Orbán. De premier was begin deze week voor het eerst sinds de Russische invasie in Oekraïne, waar hij aan president Volodymyr Zelensky om een wapenstilstand vroeg, en zou het land in oorlog nogmaals willen bezoeken.

Kritiek

Vanuit de EU klinkt kritiek op Orbáns beslissing om naar Rusland te reizen voor overleg met Poetin. De buitenlandcoördinator van EU, Josep Borrell, heeft beklemtoond dat het bezoek niets te maken heeft met het voorzitterschap.