Poetin wijt winst AfD aan 'systeemfouten' Westen

NEW DELHI (ANP/RTR) - De Russische president Vladimir Poetin wijt de verkiezingswinst van de radicaalrechtse AfD in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt aan "systeemfouten" van het Westen. Volgens hem zijn ook andere politieke ontwikkelingen in Europa daarvan het gevolg.

"Ik denk dat alles wat momenteel in Europa gebeurt in feite het gevolg is van systeemfouten van het zogenoemde Westen", zei Poetin tijdens een bezoek aan India. Hij stelde dat Europese kiezers begrijpen wat er aan de hand is. "Vandaar de huidige resultaten in Duitsland en de tendensen in Europa als geheel."

De AfD werd zondag de grootste partij in Saksen-Anhalt. De partij voerde onder meer campagne voor beperking van migratie en herstel van de banden met Moskou.

Poetin herhaalde ook zijn standpunt dat het Westen verantwoordelijk is voor de oorlog in Oekraïne, onder meer door te streven naar Oekraïens NAVO-lidmaatschap. Ook beschuldigde hij westerse landen ervan hun bevolking bang te maken voor een volgens hem niet-bestaande Russische dreiging.