Het meest onverwoestbare diertje ter wereld blijkt toch een zwakke plek te hebben

Ze overleven straling, extreme kou, hitte en zelfs het luchtledige van de ruimte. Tardigrades, ook wel beerdiertjes genoemd, staan bekend als het meest onverwoestbare organisme dat we kennen. Maar ze blijken nu toch een zwakke plek te hebben.

Onderzoekers van Pennsylvania State University hebben eindelijk iets gevonden dat de piepkleine beestjes fataal wordt: gewoon stof van Mars

Schattig en eng, maar bovenal keihard

Tardigrades staan bekend om twee dingen. Ze zijn tegelijk schattig en een tikje griezelig om te zien. En vooral: ze kunnen bijna alles overleven wat de ruimte hen voor de voeten gooit. Straling, uitdroging of extreme temperaturen; niets is hen te gek. Ze kunnen zelfs een soort uitgedroogde slaapstand aannemen, de zogeheten 'tun'-staat, waarbij speciale eiwitten hun DNA beschermen.

De onderzoekers stelden twee soorten beerdiertjes bloot aan in het lab nagemaakte Marsgrond, oftewel regoliet: het losse mengsel van stof en verweerde rotsen dat op planeten en manen ligt. Ze gebruikten twee varianten, MGS-1 en OUCM-1.

Zoetwater-tardigrades gingen binnen twee dagen dood in de MGS-1-grond. Alleen de taaiere landversie hield het iets langer vol. Ook in de mildere OUCM-1-grond hadden de diertjes het zwaar. Een controlegroep in gewoon aards zand bleef intussen kerngezond.

De redding: gewoon een beetje water

En toen kwam de twist. Zodra de onderzoekers de Marsgrond licht bevochtigden met water , schoten de overlevingskansen omhoog. De activiteit van de tardigrades leek ineens weer op die van de controlegroep in aards zand. Wat er precies in de droge, onbehandelde grond zo dodelijk was, weten de onderzoekers nog niet. Maar zodra het goed doorweekt werd, verdween het probleem.

Hoofdonderzoeker Corien Bakermans legt uit dat de giftige Marsgrond zou kunnen fungeren als een soort ingebouwd verdedigingsmechanisme van de planeet zelf, dat voorkomt dat organismen van de Aarde zich daar ongewenst verspreiden. Precies waar planetaire bescherming om draait. Dit betekent dat de grond eerst behandeld moet worden als mensen ooit gewassen willen verbouwen op Mars.

Wat betekent dit voor Mars-kolonisatie?

De studie hield geen rekening met andere barre omstandigheden op Mars, zoals straling, luchtdruk en extreme temperatuurschommelingen. Toch geeft het onderzoek een concreet startpunt voor wie ooit, misschien wel binnen tientallen jaren, het menselijk leven verder wil uitbreiden dan de Aarde.

Eén ding is duidelijk: wil je op Mars boeren, dan mag je wel een flinke sprinkler-installatie laten draaien.