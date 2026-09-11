Nog één keer die zomer: dinsdag wordt het weer warm

De zomer lijkt definitief voorbij als je naar buiten kijkt. Het regent al de hele week en erg warm is het ook niet. Maar niet getreurd: de zomer komt nog één keer terug. Begin volgende week wordt het heerlijk warm. En dat begint zaterdag al.

Dan is het eerst misschien nog grijs, maar later op de dag komt de zon tevoorschijn en loopt het kwik op tot mogelijk 23 graden. Zondag gaat het flink regenen, maar blijft de temperatuur op peil.

Maandag lijkt de weg omhoog definitief gevonden. Het zal wel wat regenen, maar het wordt langzaam warmer om dinsdag nog even echt zomerse temperaturen aan te tikken. Dan kan het zomaar lokaal 26 graden worden.

Pak wel je moment, want daarna wordt het weer koud en regenachtig.