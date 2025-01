Poetin wil met Trump ook over beperking aantal kernwapens praten

MOSKOU (ANP/RTR) - De Russische president Vladimir Poetin wil de gestrande gesprekken met de VS over het beperken van het aantal kernwapens hervatten, heeft het Kremlin laten weten. Het is een reactie op de uitspraak van de Amerikaanse president Donald Trump dat hij wil werken aan vermindering van het aantal nucleaire wapens en dat hij hoopt dat Rusland en China dat idee steunen en zelf ook hun aantal kernwapens verminderen.

Poetin wil volgens een woordvoerder zo snel mogelijk de dialoog hervatten, maar vindt dat het nu aan Trump is om het initiatief te nemen. Het Kremlin beklemtoont dat de Russische president op een telefoontje wacht van zijn Amerikaanse ambtgenoot. Trump heeft herhaaldelijk in zijn verkiezingscampagne gezegd gauw contact met Poetin te willen, onder meer om snel een einde aan de oorlog in Oekraïne te maken.